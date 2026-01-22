Addio a Giuseppe Franciosi nome storico per i concessionari d' auto

È con rispetto che ricordiamo Giuseppe Franciosi, figura storica nel settore dei concessionari d'auto. Insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle, è stato uno degli imprenditori più impegnati e rappresentativi della nostra associazione, contribuendo con dedizione allo sviluppo del settore. La sua perdita lascia un vuoto che sarà difficile da colmare, ma il suo esempio continuerà a ispirare chi con passione lavora nel mondo automobilistico.

"Insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle sono stati tra gli imprenditori più legati alla nostra associazione. Hanno saputo trasformare un'autofficina in un brand riconosciuto a livello regionale e a renderlo uno dei punti di riferimento per il settore delle concessionarie automobilistiche.

