Questa sera alle 17, alla Sala Dante di via Ugo Bassi, si tiene l’undicesimo concerto lirico per il Capodanno Cinese. Un evento che mette in scena musica e cultura, con un obiettivo chiaro: unire persone di origini diverse attraverso le note. La serata promette un mix di tradizioni e nuove interpretazioni, con artisti pronti a portare in scena un repertorio che celebra il dialogo tra culture.

La musica come ponte tra culture diverse, capace di unire tradizioni lontane e creare nuove forme di dialogo: è questo lo spirito che animerà oggi, alle 17, l’undicesimo Concerto lirico per il Capodanno Cinese, in programma alla Sala Dante di via Ugo Bassi. L’appuntamento celebra uno dei momenti più significativi della cultura cinese, il Capodanno, ufficialmente Festa di Primavera, che nel 2026, anno del Cavallo di Fuoco, cadrà il 17 febbraio. Un’occasione che, come da tradizione, assume anche valore internazionale, favorendo incontro, rinnovamento e un rapporto sempre più stretto tra comunità e istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capodanno cinese in musica. Il concerto lirico alla Sala Dante

