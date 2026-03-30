Con il supporto di La Reggia Designer Outlet, l'artista Vesod ha dipinto un murales sulle pareti del bunker dell'Università Federico II di Napoli. L'intervento ha trasformato lo spazio, rendendolo una superficie visiva e culturale. Il bunker, normalmente utilizzato come spazio protetto, ora ospita un'opera che modifica la percezione dell'ambiente.

U n bunker che custodisce il futuro e un’opera d’arte murale che lo trasforma in immaginazione visiva. Al Dipartimento di Fisica dell’ Università Federico II di Napoli, la ricerca più avanzata incontra il linguaggio della street art. Creatività urbana e rigenerazione: il murale di Vesod all’Università Federico II di Napoli X Sulle pareti del cosiddetto “bunker quantistico” prende forma un universo sospeso tra scienza e visione, dove geometrie, luce e architetture dialogano con il presente e lo proiettano oltre. L’opera, firmata da Vesod, è parte del circuito ISAAC – International Street Art Academy Campus, progetto ideato e curato da INWARD... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il sostegno de La Reggia Designer Outlet, Vesod ha realizzato un murales sulle pareti del bunker dell'Università Federico II di Napoli trasformandolo in esperienza visiva e culturale

Articoli correlati

Alla Federico II di Napoli, il bunker quantistico diventa una tela urbana grazie all’intervento di Vesod, in un progetto che unisce arte, scienza e rigenerazione urbanaUn bunker che custodisce il futuro e un’opera d’arte murale che lo trasforma in immaginazione visiva.

Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive...

Approfondimenti e contenuti su Reggia Designer Outlet

Temi più discussi: Creatività urbana e arte: La Reggia Designer Outlet con Vesod; Dal pennello al qubit: Vesod porta l’immaginazione visiva sul bunker quantistico della Federico II; Creatività urbana e arte: La Reggia Designer Outlet con Vesod | Libero Quotidiano.it.

Creatività urbana e arte: La Reggia Designer Outlet con VesodNapoli, 26 mar. (askanews) - La Reggia Designer Outlet rafforza il proprio impegno nella promozione della creatività urbana, come strumento di ... quotidiano.net

Caserta, la Reggia Designer OutletPer il secondo anno consecutivo La Reggia Designer Outlet, il più grande Outlet del Sud Italia conferma il supporto al Napoli Femminile, l’altra squadra di calcio della città, per lanciare un ... ilmattino.it

La Reggia Designer Outlet. . Finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavamo! #FashionFestival 12 aprile -70% sui prezzi outlet Tante altre promozioni Non prendere impegni. - facebook.com facebook