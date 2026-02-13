Il Comune di Milano ha distribuito oltre due milioni di euro di ristori alle attività commerciali colpite dai lavori del tram, in particolare dalla linea rossa, che ha visto 59 richieste approvate su 75, per un totale di quasi 200 mila euro.

Un pacchetto superiore ai due milioni. È il contributo complessivo erogato dal Comune alle attività intaccate dai lavori del tram, a partire dall’ultimo bando per i lavori della linea rossa, che ha accolto 59 domande su 75 per quasi 200 mila euro. A partecipare sono stati i commercianti che non avevano avuto accesso alle altre gare già presentate: 13 a Borgo Panigale, 7 in via Matteotti (dove si tratta del quarto avviso), 19 in centro, 8 a San Donato. Riqualificazione dei locali, sicurezza e vivibilità, pulizia e cura delle aree esterne, organizzazione di attività, promozione social e marketing: questi alcuni dei progetti finanziabili, che potevano essere presentati non solo da singole attività, ma anche da gruppi di commercianti (11 nell’ultimo bando). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, ristori alle attività: "Erogati oltre due milioni"

Cantieri, 200mila euro di ristori a 59 negozi.

