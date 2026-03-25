Nel fine settimana del 21 e 22 marzo, a Montemarciano si sono svolte le Giornate Fai di Primavera, con la partecipazione di più di 400 visitatori. La manifestazione, promossa dal Fondo per l’ambiente italiano, ha visto la collaborazione tra il Comune e la Delegazione locale. La sinergia tra le due parti è stata definita dal sindaco come determinante per il successo dell’evento.

A dirlo è il sindaco della cittadina Maurizio Grilli. Al centro dell'offerta culturale il Teatro Alfieri, la mostra di clarinetti antichi e le strutture ipogee del centro storico MONTEMARCIANO – Oltre 400 persone hanno partecipato alle Giornate Fai di Primavera a Montemarciano. Si è trattato quindi di «un’offerta ricca e articolata, capace di coniugare arte, storia, tecnologia, musica e tradizione, che ha incontrato l’interesse di un pubblico ampio e variegato». Inoltre, sempre per Grilli, «determinante per il successo dell’iniziativa è stata la forte sinergia tra il Comune di Montemarciano e la Delegazione Fai di Senigallia, espressione di una collaborazione consolidata e sempre più efficace. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Oltre 400 visitatori alle Giornate Fai di primavera di Montemarciano: «Determinante la sinergia tra Comune e Delegazione»

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