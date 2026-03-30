La polizia di Torino ha arrestato un uomo di 49 anni con due zaini, sorpreso di notte mentre si aggirava negli uffici al quinto piano di un edificio. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato il soggetto durante un tentativo di furto aggravato. Il 49enne è stato condotto in commissariato per le procedure di rito.

La polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 49 anni per tentato furto aggravato. Sono le 5 di domenica 22 marzo quando giunge una chiamata alla centrale operativa che segnala la presenza di un uomo sospetto all’interno di alcuni uffici di un edificio di corso Giulio Cesare. Sulla facciata dell’immobile gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico notano la presenza di diverse vetrate infrante e movimenti sospetti all’altezza del quinto piano. Dopo una bonifica dei primi quattro piani, i poliziotti individuano e bloccano un uomo con al seguito due zaini contenenti tre computer e due Ipad, immediatamente riconsegnati al rappresentante della società vittima del tentativo di furto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Con due zaini sulle spalle, si aggira di notte negli uffici al quinto piano di un palazzo: ladro sorpreso dai poliziotti

Articoli correlati

Furto tentato in un negozio di Pavia: arrestato il ladro sorpreso dai dipendentiPavia, 7 marzo 2026 – Prima l'intervento di alcuni dipendenti e poi il tempestivo arrivo della polizia hanno sventato il furto, con un arresto per...

Giugliano, svaligiate due case in via Palumbo: ladri si arrampicano sui tubi del gas fino al quinto pianoDoppio furto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a Giugliano, in via Palumbo, all’interno del parco Onoria.

Aggiornamenti e notizie su Con due zaini sulle spalle si aggira di...

Discussioni sull' argomento Sette ombre tra le case bianche – Chiara Seronello; Il mio cuore arde dal dolore: madre iraniana racconta all’ONU dell’attacco alla scuola di Minab.

Con due zaini sulle spalle, si aggira di notte negli uffici al quinto piano di un palazzo: ladro sorpreso dai poliziottiLa polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 49 anni per tentato furto aggravato. Sono le 5 di domenica 22 marzo quando giunge una chiamata alla centrale operativa che segnala la ... torinotoday.it

Non ha il biglietto olimpico bimbo fatto scendere dal bus «Sei chilometri a piedi nel gelo»VENEZIA Un bambino di undici anni che cammina da solo, a bordo strada, con due zaini sulle spalle, arrancando sulla neve che in questi giorni è caduta copiosa. Aveva finito la scuola Riccardo e, come ... ilmessaggero.it

L'omaggio della nazionale di calcio iraniana: zaini in mano per le vittime della scuola di Minab. Il gesto prima dell'amichevole contro la Nigeria ad Antalya, in Turchi. #ANSA - facebook.com facebook