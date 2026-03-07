Furto tentato in un negozio di Pavia | arrestato il ladro sorpreso dai dipendenti

A Pavia, alcuni dipendenti di un negozio hanno sorpreso un uomo mentre cercava di rubare all’interno. Dopo averlo fermato, è arrivata la polizia che ha arrestato il sospetto con l’accusa di tentata rapina impropria. L’intervento rapido ha evitato che il tentativo di furto si concretizzasse. La vicenda si è svolta nella giornata del 7 marzo 2026.

Pavia, 7 marzo 2026 – Prima l'intervento di alcuni dipendenti e poi il tempestivo arrivo della polizia hanno sventato il furto, con un arresto per tentata rapina impropria. É successo nella notte tra venerdì e oggi, sabato 7 marzo, in un negozio di abbigliamento in via Treves. Le pattuglie della squadra Volante della Questura di Pavia sono giunte sul posto per la chiamata al 112 che segnalava il furto in corso. L’allarme Alcuni dipendenti erano infatti già arrivati per l'allarme anti-intrusione scattato quando due malviventi si erano introdotti nei locali dell'attività commerciale forzando un accesso posteriore e quindi rovistando all'interno del negozio, cercando di portare via diversa merce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

