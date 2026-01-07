Giugliano svaligiate due case in via Palumbo | ladri si arrampicano sui tubi del gas fino al quinto piano

Nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio, si sono verificati due furti a Giugliano, in via Palumbo, nel parco Onoria. I ladri si sono arrampicati sui tubi del gas fino al quinto piano, entrando in due abitazioni. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini.

Doppio furto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a Giugliano, in via Palumbo, all'interno del parco Onoria. Due appartamenti sono stati presi di mira da ignoti che, approfittando dell'assenza dei proprietari, sono riusciti a introdursi nelle abitazioni e a portar via gioielli e denaro contante.

