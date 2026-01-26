Donazione di plasma in Sicilia evento con 800 giovani della Gen Z a Palermo

A Palermo si è svolto un evento di donazione di plasma coinvolgendo 800 giovani della Generazione Z. In Sicilia, il numero di plasma donato nel 2024 è aumentato dello 0,7%, mentre a livello nazionale si registra una diminuzione tra i donatori giovani. Questa iniziativa evidenzia l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sulla solidarietà e sulla partecipazione attiva nel sistema di donazioni.

Un inno alla vita parlando di prevenzione, salute e donazione. In memoria di Antonella Gentile, scomparsa a soli 20 anni a causa della talassemia Cresce seppur di appena lo 0,7% rispetto al 2024 il conferimento di plasma in Sicilia mentre a livello nazionale si regista una preoccupante flessione del numero dei donatori compresi nelle fasce di età 1825 anni e 2635 anni. I dati sono emersi in occasione del forum “Generazione Z Per La Vita - prevenire, proteggere, vivere”, che si è svolto al San Paolo Palace Hotel di Palermo davanti a una platea di oltre 800 studenti degli istituti superiori del capoluogo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Il plasma non è un’altra donazione”, Avis, Areu e Regione Lombardia insieme per la plasmaferesiAvis, Areu e Regione Lombardia uniscono le forze nella campagna “Il plasma non è un’altra donazione”, con l’obiettivo di promuovere la plasmaferesi a Bergamo.

Atletica, i risultati delle prime gare indoor della stagione con i giovani della Sacmi sempre protagonisti. Mazzanti è argento negli ostacoli. Turchi, altra medaglia negli 800L’Atletica Imola Sacmi Avis ha inaugurato la stagione indoor con risultati significativi.

