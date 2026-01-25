Dalla Regione oltre 7 milioni di euro per gli edifici scolastici di Udine

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato oltre 7 milioni di euro per gli edifici scolastici di Udine, nell’ambito del piano di finanziamenti per l’edilizia delle scuole superiori 2026-2028. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, adeguare gli immobili alle normative vigenti e creare ambienti più funzionali per studenti e personale scolastico. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire un’offerta formativa di qualità e sostenibile.

Sicurezza degli edifici, aggiornamento alle normative e ambienti scolastici più funzionali: sono queste le linee guida che hanno portato all'approvazione del piano di finanziamenti per l'edilizia delle scuole superiori in Friuli Venezia Giulia, valido per il triennio 2026-2028.

