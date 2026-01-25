Dalla Regione oltre 7 milioni di euro per gli edifici scolastici di Udine

Da udinetoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato oltre 7 milioni di euro per gli edifici scolastici di Udine, nell’ambito del piano di finanziamenti per l’edilizia delle scuole superiori 2026-2028. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, adeguare gli immobili alle normative vigenti e creare ambienti più funzionali per studenti e personale scolastico. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire un’offerta formativa di qualità e sostenibile.

Sicurezza degli edifici, aggiornamento alle normative e ambienti scolastici più funzionali: sono queste le linee guida che hanno portato all’approvazione del piano di finanziamenti per l’edilizia delle scuole superiori in Friuli Venezia Giulia, valido per il triennio 2026-2028. Il via libera è.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Case Ater di Latina: 500mila euro dalla Regione per gli edifici danneggiati

Leggi anche: Barriere architettoniche nelle scuole: il Ministero stanzia 18,6 milioni di euro per l’eliminazione degli ostacoli negli edifici scolastici statali e paritari. DECRETO

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Rc auto: registrato un aumento superiore al 5% del premio medio in Abruzzo, a Pescara si spende di più; La spesa sanitaria tocca i 186 miliardi. Ma quella pubblica non tiene il passo di quella privata dei cittadini che sfonda i 46 miliardi. E i bilanci delle Regioni vanno in profondo rosso. Ecco il nuovo report della Ragioneria generale dello Stato; Bonaglini e Murrighili centrano il minimo, Lai e Cherchi si confermano; Pronta la nuova linea ferroviaria di Malpensa, prima partenza da Gallarate.

Terzo settore. Massardi (Lega): dalla Regione 7 milioni di euro per rafforzare volontariato e welfare di prossimitàSi tratta della misura 'Volontariato e territorio' che sostiene le realtà che si occupano di servizi alla persona, spesso in ambiti di fragilità ed esclusione. quibrescia.it

Rieti. Dalla Regione oltre 7 milioni al Ps del ‘De LellisL’Assessora Rinaldi: Si tratta di un investimento significativo, di una risposta che il territorio attendeva da troppo tempo. Come giunta regionale continueremo a lavorare duramente per offrire ai ... quotidianosanita.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.