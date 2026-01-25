Half Marathon Montecatini foto e classifica della settima edizione

Ecco la presentazione: La settima edizione della Half Marathon Montecatini si è svolta a Montecatini Terme il 25 gennaio 2026, con circa 600 partecipanti. Organizzata dalla Montecatini Marathon sotto la guida della presidente Antonietta Schettino, la gara ha visto atleti competere sulla distanza di 21,097 km. Di seguito, foto e classifiche dell’evento per rivivere i momenti salienti di questa classica corsa.

Montecatini Terme, 25 gennaio 2026 – Una magnifica organizzazione sotto la regia della Montecatini Marathon e della presidente atleta Antonietta Schettino per la settima edizione della Half Marathon Montecatini sulla classica distanza di km 21,097, al via circa 600 concorrenti. il primo che si presenta sulla linea d'arrivo è il rappresentante del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane Mattia Vasoli che compie la distanza nel tempo di 1h12'12'' distaccando il secondo Nicolas Spinelli (Runcard) di 4'18'' e il terzo classificato Manuel Mancini (Orecchiella Garfagnana) di 5'41'', al quarto posto Daniele Bafumi (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e al quinto Sandro Lorenzini (Atletica Borgo a Buggiano).

