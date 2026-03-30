Comunicato Stampa | Pasqua 2026 | Sole365 lancia la campagna Mangia Responsabilmente

Sole365 ha avviato una nuova campagna intitolata “Mangia Responsabilmente” in occasione della Pasqua del 2026. L'iniziativa è promossa dall'azienda e si focalizza su tematiche legate alla gestione consapevole del consumo alimentare durante le festività. La comunicazione è curata dall'ente di riferimento, che si occupa anche della responsabilità editoriale e dei contenuti del comunicato.

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