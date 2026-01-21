Comunicato Stampa | Sole365 e Fondazione AIRC | un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026

Sole365 e Fondazione AIRC condividono i risultati ottenuti nel 2025 nel sostegno alla ricerca sul cancro. La collaborazione ha contribuito a finanziare importanti progetti scientifici, rafforzando l’impegno comune per un futuro migliore. Per il 2026, l’iniziativa si propone di aumentare ulteriormente l’impatto e il supporto alle innovazioni nel campo oncologico, confermando la volontà di fare della ricerca un elemento chiave di cambiamento.

Sole365 annuncia i risultati della collaborazione per l'anno 2025 con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, delineando un futuro ancora più ambizioso per il sostegno alla ricerca oncologica. Il brand ha prima di tutto sostenuto con una donazione di € 25.000,00 una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore, impegnato nello studio delle malattie oncologiche del tratto gastrointestinale. Poi, grazie alla vendita, nell'intero 2025, di 664.863 kg di ortofrutta di stagione selezionata, il brand Sole365 ha trasformato le scelte alimentari quotidiane in risorse concrete per sostenere il lavoro dei ricercatori, devolvendo ad AIRC 5 centesimi + iva per ogni chilogrammo venduto.

