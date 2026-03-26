Comunicato Stampa | Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026
Sole365 ha ricevuto nuovamente il riconoscimento al CX Store Award 2026. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dal team di responsabilità editoriale di AP. L’annuncio conferma la partecipazione e il premio assegnato durante l’evento dedicato all’eccellenza nel settore. Il riconoscimento si aggiunge alle precedenti attestazioni di qualità e attenzione al cliente.
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