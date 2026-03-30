Comunicato Stampa | Non più stranieri non ancora italiani | un' analisi lucida sulle nuove identità sospese

Un nuovo studio analizza le identità sospese tra stranieri e italiani, concentrandosi sulle categorie di appartenenza e sulle percezioni sociali. Il rapporto si basa su dati raccolti tramite sondaggi e interviste, evidenziando come le persone siano spesso considerate in modo ambivalente rispetto alla loro appartenenza culturale. Il documento si focalizza sui criteri di integrazione e sulla percezione pubblica di queste identità.