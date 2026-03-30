Comunicato Stampa | I Testimoni un viaggio nel Cinquecento tra potere e conoscenza

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto intitolato “I Testimoni” propone un viaggio nel Cinquecento, focalizzandosi sui temi di potere e conoscenza. Il percorso si basa su testimonianze e documenti dell’epoca, offrendo una panoramica su eventi storici e figure di rilievo. La mostra si svolge in diverse sedi e sarà aperta al pubblico per un periodo stabilito.

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