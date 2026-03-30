Comune di Baronissi | Tappe di legalità | le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio

Il Comune di Baronissi ha organizzato un evento dedicato alla legalità, coinvolgendo le scuole in incontri con Don Luigi Merola e il Questore Conticchio. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della legalità attraverso un dibattito che ha preso avvio dal libro “Oltre la Devianza”, un testo che affronta temi di riscatto, educazione e speranza.

Il Sindaco Anna Petta: «Baronissi per la cultura della legalità. Un dialogo a più voci partendo dal libro “Oltre la Devianza”: un volume che parla di riscatto, di educazione e di speranza. Un libro che vuole ispirare a credere che, anche nei contesti più bui, la luce può vincere».. Si intensifica l’azione del Comune di Baronissi per sensibilizzare ai temi della legalità e della giustizia, attraverso testimonianze illustri, per proporre modelli positivi ai giovani. Storie di coraggio e di resilienza, di chi ogni giorno è in prima linea per il bene comune. Ospite del progetto “ Tappe di legalità “, mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 10:00 in Aula Consiliare, sarà Don Luigi Merola, il prete anticamorra, che incontrerà gli studenti delle classi medie dell’ Istituto Comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Comune di Baronissi: «Tappe di legalità: le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio» Articoli correlati Leggi anche: "Tappe di legalità" a Baronissi: le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio Baronissi, la sindaca Petta: “Tappe di legalità, le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore Conticchio”Tempo di lettura: 3 minutiSi intensifica l’azione del Comune di Baronissi per sensibilizzare ai temi della legalità e della giustizia, attraverso... Altri aggiornamenti su Comune di Baronissi Tappe di legalità... Temi più discussi: Baronissi, ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epoca; Prima presentazione del libro Terra Vergine. Cento poesie per cuori a maggese di Alessandro Serra; Baronissi ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epoca. Tappe di legalità a Baronissi: le scuole incontrano Don Luigi Merola e il Questore ConticchioIl sindaco Anna Petta: Baronissi per la cultura della legalità. Un dialogo a più voci partendo dal libro Oltre la Devianza: un volume che parla di riscatto, di educazione e di speranza. Un libro ch ... salernotoday.it Baronissi promuove la legalità: incontro con Don Luigi Merola e il Questore ConticchioIl Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani con il progetto Tappe di legalità. Il 1° aprile 2026, presso l’Aula Consiliare, gli stu ... irpiniaoggi.it Comune di Baronissi: “Stretta sul gioco d’azzardo, approvato il nuovo regolamento”. La Sindaca Anna Petta: “Difendiamo la comunità e introduciamo strumenti concreti di prevenzione e controllo” Baronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’a - facebook.com facebook