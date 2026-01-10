La Biblioteca comunale di Gambettola si arricchisce di una nuova sezione fumetti

La Biblioteca comunale di Gambettola amplia il suo catalogo con una nuova sezione dedicata a fumetti, manga e graphic novel. Questa aggiunta mira a offrire un’ampia scelta di titoli, rispondendo alle preferenze di ragazze, ragazzi e giovani adulti. L’obiettivo è facilitare l’accesso a questa tipologia di pubblicazioni, integrando la proposta culturale della biblioteca con contenuti moderni e diversificati.

