A Como, durante la settimana della legalità al Teatro Sociale, il ministro Salvini è stato presente e ha passato del tempo con i fan, scattando selfie. Tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. L’evento è stato organizzato dal sindacato autonomo di polizia e dal Comune di Como. Salvini non ha partecipato a confronti pubblici o interviste durante la visita.

Convegno con magistrati e istituzioni: il ministro leghista evita i microfoni dopo il referendum sulla giustizia. In sala anche il ministro Piantedosi Tanto tempo per i seflie con i suoi fan, ma neanche un minuto per parlare con la stampa. Il ministro Matteo Salvini oggi al Teatro Sociale di Como - in occasione dell'evento organizzato dal Sap (sindacato autonomo di polizia) e dal Comune di Como in occasione della settimana della legalità - ha preferito non parlare ai microfoni dei giornalisti. E' plausibile che questa sia una fase delicata visto l'esito del referendum, e ogni dichiarazione verrebbe pesata e analizzata da ogni parte politica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, settimana della legalità al Sociale: Salvini in sala ma senza dichiarazioni

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