Cormano al via la Settimana della Legalità | al Teatro Bì anche Caterina e Giovanni Chinnici

A Cormano è iniziata oggi la “Settimana della Legalità”, un evento promosso dal Comune per sensibilizzare sulla cultura della legalità. La manifestazione si svolge al Teatro Bì e vede la partecipazione di Caterina e Giovanni Chinnici, tra gli ospiti presenti. L’iniziativa si inserisce nella ricorrenza della Giornata nazionale dell’Impegno e del Ricordo delle Vittime innocenti di Mafia, celebrata il 21 marzo.

Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Milano nel cuore del quartiere Forlanini. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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