Ieri pomeriggio, nel salone parrocchiale della chiesa di San Giovanni Apostolo nel quartiere Cep, si è tenuto l’evento intitolato “Sim Sala Bim”. L’iniziativa ha coinvolto bambini e famiglie del quartiere, offrendo un momento di festa e di riflessione dedicato alla legalità. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha avuto come obiettivo principale coinvolgere i partecipanti in attività legate ai valori civici.

Si è svolto ieri pomeriggio, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Giovanni Apostolo nel quartiere Cep, l’evento “Sim Sala Bim”, un pomeriggio di festa e riflessione interamente dedicato ai bambini e alle famiglie del territorio.?L’iniziativa è stata ideata dalla segreteria provinciale del sindacato Sim Carabinieri Palermo, che per l’occasione ha scelto un titolo evocativo: un gioco di parole che fonde l’acronimo del nome del sindacato con la famosissima formula magica “Sim Sala Bim”. Lasciandosi ispirare dalla celebre frase del mondo dell'illusionismo, il sindacato ha voluto creare un'atmosfera incantata dove l’obiettivo cardine è stato coniugare il divertimento con la promozione della cultura della legalità, trasformando un momento di svago in un’importante azione di vicinanza al cittadino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Sim sala bim": al Cep la magia della legalità tra i bambini

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Palermo: “Sim sala bim”: al Cep la magia della legalità

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