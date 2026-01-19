shock in galleria schianto autocisterna carica di gasolio soccorsi sul posto traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi, un incidente in galleria ha coinvolto un’autocisterna carica di gasolio, causando notevoli disagi al traffico e interventi di emergenza. La collisione ha provocato uno shock immediato e ha rallentato significativamente la circolazione lungo le principali vie di collegamento con Salerno. La situazione rimane sotto controllo grazie alla presenza delle forze di soccorso, mentre si lavora per ripristinare la normalità.

Pomeriggio di estrema tensione quello odierno lungo le arterie che collegano il capoluogo salernitano, dove un sinistro dalle proporzioni preoccupanti ha paralizzato il flusso veicolare e richiesto un intervento d’urgenza dei soccorritori. Erano circa le ore 14 di questo lunedì 19 gennaio quando, all’interno del tunnel che conduce verso l’autostrada A3 Napoli-Salerno, si è consumato lo scontro. Un’autocisterna carica di gasolio ha impattato contro due vetture, trasformando il tratto sotterraneo in uno scenario di lamiere ed emergenza. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma la criticità della posizione ha presentato ostacoli non indifferenti: per raggiungere il punto esatto dell’impatto nel minor tempo possibile, i mezzi d’emergenza hanno dovuto imboccare la strada contromano, scortati dalle sirene in una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario.

