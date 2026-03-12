A Muggiò, il Luna Park sta per riprendere le attività, con lo sgombero della piazza d’Armi previsto a partire da giovedì 12 marzo. La zona si sta liberando dai detriti causati dal crollo di un muro avvenuto nei mesi scorsi, permettendo così di ripristinare l’area destinata alle attrazioni. La riapertura del parco è attesa nelle prossime settimane.

La piazza d’Armi di Muggiò si sta liberando dai detriti del crollo del muro avvenuto nei mesi scorsi, aprendo la strada al ritorno del Luna park. I lavori di sgombero partiranno ufficialmente giovedì 12 marzo, mentre i giostrai sono pronti a entrare nell’area già da venerdì 13 marzo per iniziare il montaggio delle strutture. L’obiettivo finale resta invariato: l’inaugurazione del parco divertimenti è fissata per il 28 marzo. Lo sgombero dei detriti e la gara d’appalto. La commissione tecnica riunita a Palazzo Cernezzi ha dato il via libera alla fase operativa più critica della ripresa. Quattro aziende hanno partecipato alla gara per l’affidamento dello sgombero, un processo che si conclude oggi stesso con l’assegnazione formale dell’appalto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muggiò: Luna Park riparte, sgombero da giovedì 12 marzo

Articoli correlati

Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere!

Leggi anche: L'Amico ritrovato a teatro, luna park, mostre e tutti gli eventi del giovedì

Una selezione di notizie su Luna Park

Luna Park, da giovedì via i detriti da Muggiò e spazio ai giostraiComo L’annuncio del portavoce dei lavoratori dello spettacolo viaggiante dopo la riunione con la commissione tecnica di Palazzo Cernezzi ... laprovinciadicomo.it

Como, è ufficiale: torna il Luna Park dal 29 marzo al 19 aprile, tutte le novità e la App per gli scontiSarà una corsa al fotofinish ma il luna park si farà. A dirlo su queste pagine lo scorso 6 febbraio. Mario Maggi, il rappresentante dei giostrai. Come noto la vicenda legata alla realizzazione del p ... comozero.it