Gioco delle tre carte ai turisti due denunciati in centro VIDEO

Individuati e denunciati dalla guardia di finanza due soggetti di nazionalità rumena intenti nel “gioco delle tre carte” all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, un’area del caratterizzata da un elevato flusso di passanti e turisti. Oltre alla denuncia per esercizio del gioco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Roma: truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro, 4 denunciati

Leggi anche: Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uomini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il business delle Tre campanelle fra turisti truffati e incassi record; Roma: truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro, 4 denunciati; Sanità, Pd e Patto: no al gioco delle tre carte con il personale; Gioco delle tre carte in centro a Firenze, due persone denunciate.

Firenze, gioco delle tre carte in centro: due denunce e foglio di via obbligatorio - Rafforzati i servizi nelle zone più vulnerabili della città, i pattugliamenti dinamici e le attività di osservazione Sotto il coordinamento della Prefettura di Firenze, il Comando Provinciale della Gu ... 055firenze.it