Gioco delle tre carte ai turisti due denunciati in centro VIDEO
Individuati e denunciati dalla guardia di finanza due soggetti di nazionalità rumena intenti nel “gioco delle tre carte” all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, un’area del caratterizzata da un elevato flusso di passanti e turisti. Oltre alla denuncia per esercizio del gioco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Roma: truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro, 4 denunciati
Leggi anche: Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uomini
Il business delle Tre campanelle fra turisti truffati e incassi record; Roma: truffa ai turisti con gioco delle tre campanelle in centro, 4 denunciati; Sanità, Pd e Patto: no al gioco delle tre carte con il personale; Gioco delle tre carte in centro a Firenze, due persone denunciate.
Firenze, gioco delle tre carte in centro: due denunce e foglio di via obbligatorio - Rafforzati i servizi nelle zone più vulnerabili della città, i pattugliamenti dinamici e le attività di osservazione Sotto il coordinamento della Prefettura di Firenze, il Comando Provinciale della Gu ... 055firenze.it
Buongiorno... Aiutatemi vi prego... Anni fa giocavo ad un gioco bellissimo... Non era mio purtroppo... Era tipo dune che bisogna pescare le carte perciò cambia in continuazione... I disegni delle carte erano tipo disegni di film animati x comprenderci... Si pescav - facebook.com facebook
“Come nel gioco, anche nella vita: non possiamo scegliere le carte che ci vengono date,ma possiamo scegliere come giocarle e con chi farlo”. Scegli di giocare, immergiti nella vita e fanne un capolavoro #campoinvernale #scout #scouting #11gennaio2026 # x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.