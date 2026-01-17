Altri due spacciatori beccati a Saione Daspo urbano per quattro soggetti pericolosi

Nella zona di Saione ad Arezzo, due persone sono state arrestate dagli agenti della Volante, coordinati dall’ispettore Ugo Bonelli, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Contestualmente, sono stati adottati provvedimenti di daspo urbano per quattro soggetti ritenuti pericolosi. L’intervento rientra nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza del quartiere e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Gli agenti della Volante, coordinati dall’ispettore Ugo Bonelli, hanno eseguito tra giovedì e venerdì l’arresto di due soggetti, beccati nella zona di Saione ad Arezzo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il terzo arresto è scattato nel pomeriggio di ieri, 16 gennaio, a carico di un uomo in preda ai fumi dell’alcol che aveva dapprima aggredito una persona in via Romana, sempre ad Arezzo, e poi si era scagliato contro i poliziotti intervenuti. Inoltre oggi sono state denunciate in stato di libertà tre persone per reati vari, due sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti mentre ad altre quattro è stato recapitato l’ordine di allontanamento (Daspo urbano) perché ritenute pericolose, allo scopo di prevenire i reati e garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

