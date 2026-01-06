Emergenza neve attivato il piano della Centrale 118 di Arezzo

In risposta alle recenti nevicate, la Centrale 118 di Arezzo ha attivato il piano di emergenza, impiegando ambulanze 4x4 e risorse dedicate sulle principali strade. Il coordinamento tra gli enti coinvolti garantisce una gestione tempestiva e efficace dell’emergenza. Questa misura mira a assicurare la continuità dei servizi di soccorso e tutela della sicurezza pubblica in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Ambulanze 4x4 s ul territorio, mezzi dedicati sulle principali arterie stradali e coordinamento costante tra gli enti coinvolti La Centrale Operativa 118 di Arezzo dell'Asl Toscana sud est ha attivato il piano di emergenza neve in relazione agli eventi meteorologici che stanno interessando il territorio. Sono state dislocate ambulanze 4x4 nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni nevose e posizionati mezzi di soccorso a tutela delle principali infrastrutture viarie, in particolare lungo le strade soggette ai piani neve della Prefettura, come l'autostrada A1 e la E45.

Epifania con la neve nell'Aretino. Scuole chiuse nei comuni montani. Bella, la neve ci vuole

