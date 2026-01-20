Cambio alla guida della centrale operativa del 118 di Novara | la nuova direttrice è Sara Borga
Sara Borga è la nuova direttrice della centrale operativa del 118 di Novara, con incarico dal 1° gennaio 2026. La dottoressa Borga assume la guida della struttura complessa di emergenza sanitaria territoriale, portando con sé un’esperienza consolidata nel settore. La sua nomina rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi di emergenza sanitaria nella provincia di Novara.
Sara Borga la nuova direttrice della centrale operativa del 118 di Novara.La dottoressa Borga dirige la struttura complessa di emergenza sanitaria territoriale 118 dal 1° gennaio 2026. Arriva a Novara da Cuneo, dove alla fine dell'anno ha conseguito l'attestato "Diamante" da Angels Italia.
