Commissione Maturità 2026 obbligo domanda per docente a tempo indeterminato Con almeno 10 anni di ruolo può candidarsi anche come Presidente
Per partecipare alla commissione di maturità del 2026, i docenti a tempo indeterminato devono presentare la domanda tramite la piattaforma Istanze online entro il 13 aprile. Possono candidarsi anche come Presidenti coloro che vantano almeno dieci anni di servizio nel ruolo. La procedura riguarda specificamente i docenti di ruolo e si applica alle candidature per i vari componenti della commissione.
Commissione Maturità 2026, la domanda è da presentare su Istanze online entro il 13 aprile. Quali domande devono o hanno facoltà di presentare i docenti di ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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