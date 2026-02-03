Ats Brianza assume 17 persone a tempo indeterminato | come candidarsi

Ats Brianza ha aperto le porte a 17 nuovi assunti. L’azienda sta cercando professionisti per il ruolo di tecnico della prevenzione. Le candidature sono aperte e l’assunzione avverrà a tempo indeterminato, a tempo pieno. Chi vuole lavorare nel pubblico può già prepararsi a partecipare al concorso.

Opportunità di lavoro in vista per chi desidera lavorare nel pubblico: Ats Brianza, tramite concorso pubblico, è alla ricerca di 17 professionisti da assumere a tempo pieno e indeterminato, come tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il bando è stato pubblicato.

