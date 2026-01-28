Ue-India l’accordo da record che ridisegna le rotte del commercio globale

L’accordo commerciale tra Unione Europea e India è stato firmato ufficialmente a Nuova Delhi. Ursula von der Leyen, appena arrivata dalla parata per la Festa della Repubblica, ha definito l’intesa “la madre di tutti gli accordi”. La cerimonia si è svolta alla Hyderabad House, e la presidente della Commissione Europea ha mostrato grande soddisfazione, sorridente e visibilmente emozionata. È un passo importante che potrebbe cambiare le rotte del commercio globale.

Il gioco è fatto: « Abbiamo concluso la madre di tutti gli accordi ». Nelle sale della Hyderabad House di Nuova Delhi, all’indomani della parata per la Festa della Repubblica che l’ha vista ospite d’onore, Ursula von der Leyen appare tutta sorridente, quasi elettrizzata quanto il blu acceso del suo outfit. Accanto al leader indiano Narendra Modi, nelle foto l’entusiasmo è evidente: è l’approdo di quasi vent’anni di negoziati intermittenti, tra riprese, stop e rallentamenti. Ma prima ancora che una svolta politica, è una scommessa sui numeri: due miliardi di persone coinvolte, economie che insieme rappresentano quasi un quarto del Pil mondiale, un interscambio già oltre i 180 miliardi di euro l’anno e circa 800 mila posti di lavoro sostenuti nell’Unione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

