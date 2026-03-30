Come salvare una vita | proseguono le serate informative di primo soccorso

I volontari della Croce rossa italiana di Forlimpopoli-Bertinoro stanno proseguendo le serate informative dedicate al primo soccorso. Durante gli incontri, vengono illustrate le procedure di base per affrontare situazioni di emergenza e aiutare le persone in difficoltà. Gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e si svolgono con l’obiettivo di diffondere competenze pratiche in materia di salvataggio.

I volontari della Croce rossa italiana di Forlimpopoli-Bertinoro continuano a incontrare la cittadinanza, con lezioni pensate a offrire una conoscenza di base del primo soccorso. Dopo gli incontri dedicati ai malori e alla gestione delle emorragie, il prossimo appuntamento, in programma per mercoledì 1 aprile, sarà focalizzato sulle punture di insetti e il morso degli animali, con la spiegazione, passo dopo passo, di come agire nel caso eventuale di una situazione critica di questo tipo. A seguire, l'8 aprile si andrà ad approfondire il tema delle intossicazioni da droga e alcol, con un focus anche sulle malattie sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Come salvare una vita: proseguono le serate informative di primo soccorso Articoli correlati Salvare una vita si può: a Taviano un corso di primo soccorsoLa prevenzione e la tutela della vita sono al centro del Corso di Primo Soccorso e Rianimazione di Base, promosso dal ????? ???? ?????????, in... Primo soccorso, sapere cosa fare può salvare una vita: corso a CerveteriL’iniziativa del Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV, centro di formazione accreditato ARES 118.