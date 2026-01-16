Salvare una vita si può | a Taviano un corso di primo soccorso

Salvare una vita è possibile attraverso la formazione e la preparazione. A Taviano, un corso di primo soccorso e rianimazione di base offre l'opportunità di acquisire competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza. Promosso da enti qualificati, il corso si svolgerà in date e luoghi da definirsi, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della vita nella comunità.

La prevenzione e la tutela della vita sono al centro del Corso di Primo Soccorso e Rianimazione di Base, promosso dal??????????????????, in programma???????`???????????????????????:???????????????????????????? “?.?’????????”,??????????????–?????????? (??).Il corso rientra nelle attività di servizio del??????????????????????, la più grande organizzazione di service al mondo, impegnata da oltre un secolo in progetti di solidarietà, prevenzione sanitaria, formazione e sostegno alle comunità locali. In particolare, l’azione del Lions Club Gallipoli è da anni rivolta alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla protezione dell’infanzia, valori incarnati anche dal service nazionale “?????????:????????????????”, simbolo dell’importanza di intervenire tempestivamente per salvare una vita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Lezioni di primo soccorso: "Tutti possono imparare a salvare una vita umana" Leggi anche: Legge sul primo soccorso, Bove in Senato si commuove: "Si possono salvare 65.000 vite all'anno" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salvare una vita si può: a Taviano un corso di primo soccorso - La prevenzione e la tutela della vita sono al centro del Corso di Primo Soccorso e Rianimazione di Base, promosso dal ?????????? ???????? ??????????????????, in programma ??????????????` ???? ???????? ... lecceprima.it Salvare una vita umana non è reato A Madrid, Pedro Sánchez ha consegnato a Oscar Camps, fondatore di Open Arms, la Encomienda de Número dell’Ordine al Merito Civile, una delle più alte onorificenze civili spagnole, per il suo impegno nel salvataggio in - facebook.com facebook La scuola può salvare una vita È questa la domanda al centro della nuova serie “ #LaPreside”, ora in onda su Rai 1. Abbiamo incontrato #LuisaRanieri, che veste i panni della dirigente scolastica Eugenia Carfora: tuttoscuola.com/la-preside-la-… x.com

