Salvare una vita si può | a Taviano un corso di primo soccorso

Salvare una vita è possibile attraverso la formazione e la preparazione. A Taviano, un corso di primo soccorso e rianimazione di base offre l'opportunità di acquisire competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza. Promosso da enti qualificati, il corso si svolgerà in date e luoghi da definirsi, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della vita nella comunità.

La prevenzione e la tutela della vita sono al centro del Corso di Primo Soccorso e Rianimazione di Base, promosso dal??????????????????, in programma???????`???????????????????????:???????????????????????????? “?.?’????????”,??????????????–?????????? (??).Il corso rientra nelle attività di servizio del??????????????????????, la più grande organizzazione di service al mondo, impegnata da oltre un secolo in progetti di solidarietà, prevenzione sanitaria, formazione e sostegno alle comunità locali. In particolare, l’azione del Lions Club Gallipoli è da anni rivolta alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla protezione dell’infanzia, valori incarnati anche dal service nazionale “?????????:????????????????”, simbolo dell’importanza di intervenire tempestivamente per salvare una vita. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

