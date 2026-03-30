Come riconoscere la rottura delle acque | segnali dubbi e falsi allarmi

Durante la gravidanza, il corpo femminile invia segnali che possono indicare la rottura delle acque. È importante conoscere i sintomi e i momenti in cui si può verificare questa evenienza, distinguendo tra segnali reali e falsi allarmi. In alcuni casi, si avvertono contrazioni o perdite di liquido, mentre altre volte i sintomi possono essere confusi o ambigui.

Il corpo manda continuamente segnali, soprattutto in gravidanza. Segnali che indicano che qualcosa sta cambiando e che tutto sta procedendo come previsto. Ma arriva un momento in cui alcuni segnali sono più importanti (almeno in termini di urgenza) di altri. È il caso della rottura delle acque. Per quanto comune è un evento da capire bene per poterlo riconoscere ed evitare fraintendimenti. Secondo i dati riportati in questo studio, la rottura prematura delle membrane (cioè quella che avviene prima dell’inizio del travaglio) si verifica in circa l’ 8% delle gravidanze a termine, e nella maggior parte dei casi (tra il 60 e il 70%) il travaglio si avvia spontaneamente entro 24 ore. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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