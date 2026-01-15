White Mathilda Riconoscere i segnali d’allarme

White Mathilda è un esempio di come i segnali di disagio siano spesso nascosti e difficili da individuare. Riconoscere i segnali d’allarme è fondamentale per intervenire tempestivamente e offrire supporto a chi ne ha bisogno. Conoscere le storie e le dinamiche può aiutare a sensibilizzare e prevenire situazioni di vulnerabilità, contribuendo a costruire un ambiente più attento e sicuro.

