White Mathilda Riconoscere i segnali d’allarme
White Mathilda è un esempio di come i segnali di disagio siano spesso nascosti e difficili da individuare. Riconoscere i segnali d’allarme è fondamentale per intervenire tempestivamente e offrire supporto a chi ne ha bisogno. Conoscere le storie e le dinamiche può aiutare a sensibilizzare e prevenire situazioni di vulnerabilità, contribuendo a costruire un ambiente più attento e sicuro.
"Non la conoscevo, e anche sentendo Artemide, la rete dei Centri antiviolenza alle donne, nessuno aveva mai sentito parlare di questa ragazza: il che significa che non aveva mai sentito il bisogno di chiedere aiuto". Luisa Oliva, presidente dell’associazione White Mathilda, si è immediatamente allertata una volta saputo dell’ennesima aggressione a una donna sul territorio brianzolo. Perché di questo, della difesa delle donne, l’associazione si occupa da 15 anni. Un’associazione nata nel 2010, quando ha aperto Sportelli di ascolto e consulenza psicologica e legale a Desio, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Carabinieri, impegno e sostegno : "Riconoscere i segnali di allarme"
Leggi anche: Il riscatto con White Mathilda. I detenuti da Codice Rosso: "Aperti gli occhi sui nostri errori"
WHITE MATHILDA (@WHITEMATHILDA) facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.