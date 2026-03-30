Come ho salvato la vita ad una studentessa che voleva farla finita a volte basta uno sguardo

Durante un evento pubblico, il docente e saggista ha condiviso un episodio in cui un semplice sguardo ha evitato il gesto estremo di una studentessa. L’esperienza è stata poi ripresa in un video pubblicato dalla Fondazione Oltre. Nell’intervento, ha spiegato come un gesto di attenzione possa fare la differenza in momenti di crisi.

“ A volte basta uno sguardo per cambiare una vita ”. È questo il senso profondo dell’intervento di Franco Nembrini pubblicato, docente e saggista, raccontato durante un incontro pubblico e rilanciato in un reel della Fondazione Oltre. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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