Come funzionano i controlli di polizia incrociati negli stati europei

Dopo il caso dell’europarlamentare Ilaria Salis, le autorità di polizia e le questure hanno spiegato come vengono eseguiti i controlli incrociati tra gli stati europei. Questi controlli prevedono lo scambio di informazioni tra le forze dell’ordine di diversi Paesi per verificare dati sui cittadini e sui veicoli. La procedura coinvolge sistemi informatici condivisi e si applica in varie situazioni, come controlli stradali o verifiche di identificazione.

Dopo il caso dell’europarlamentare Ilaria Salis, polizia e questura hanno parlato di un “atto dovuto” e fondato sulla richiesta di un altro paese Secondo quanto sostenuto dalla questura di Roma il controllo di polizia sull’europarlamentare italiana Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), avvenuto sabato all’alba nella stanza di albergo dove si trovava in attesa di partecipare alla manifestazione “No Kings”, è stato un «atto dovuto» in seguito a una segnalazione «inviata da un paese terzo». La questura ha detto di aver semplicemente rispettato gli accordi internazionali, che non prevedono margini di discrezionalità. I controlli... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come funzionano i controlli di polizia incrociati negli stati europei Articoli correlati Come funzionano i controlli di polizia tra stati europeiNon prevedono discrezionalità, come ha spiegato la questura di Roma dopo l'accertamento nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis Secondo... Controlli dei social per entrare negli Stati Uniti: come preparare lo smartphonePer entrare negli Stati Uniti bisogna sottoporre i propri profili social a dei controlli alla frontiera: come si può preparare lo smartphone a queste... Una selezione di notizie su Come funzionano i controlli di polizia... Temi più discussi: Salis, ecco come funziona il sistema europeo si segnalazione; Sicurezza dell'IA agentiva: Nuovi rischi e controlli nel Databricks AI Security Framework (DASF v3.0); Conto corrente, i movimenti che possono attirare i controlli dell’Agenzia delle Entrate: ecco cosa si rischia; Pensioni all’estero, Inps blinda 1,2 miliardi: al via i controlli contro le frodi. Chi rischia la sospensione. Come funzionano i controlli di polizia tra stati europeiNon prevedono discrezionalità, come ha spiegato la questura di Roma dopo l'accertamento nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis ... ilpost.it Pensioni estero, a breve partono i primi controlli dell’Inps: chi è a rischio e come funzionanoL'Inps prepara una nuova campagna di controlli nei confronti dei pensionati italiani che vivono all'estero. Nello specifico si tratta di una verifica di ... affaritaliani.it Un semplice trucco per salvare il pranzo dai gabbiani! Perché gli occhi funzionano da deterrente, anche se sono falsi: https://kodmi.it/GSsi8 - facebook.com facebook Volevo rassicurare i putiniani: andrà tutto bene, le sanzioni non funzionano, la Russia è una meraviglia di paese, gli obiettivi dell’operazioncina speciale di due settimane sono abbondantemente raggiunti e la vittoria è ormai dietro l’angolo. Per quanto i menes x.com