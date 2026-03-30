come funzionano i controlli di polizia tra stati europei

I controlli di polizia tra gli stati europei seguono procedure precise e standardizzate, senza margine di discrezionalità. Dopo un accertamento effettuato nei pressi di un confine, la questura di Roma ha chiarito che le operazioni vengono condotte secondo le normative comunitarie, garantendo uniformità nelle verifiche tra i diversi paesi. Questi controlli si basano su accordi internazionali e strumenti condivisi, come il sistema di informazioni Schengen.

Non prevedono discrezionalità, come ha spiegato la questura di Roma dopo l'accertamento nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis Secondo quanto sostenuto dalla questura di Roma il controllo di polizia sull’europarlamentare italiana Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), avvenuto sabato all’alba nella stanza di albergo dove si trovava in attesa di partecipare alla manifestazione “No Kings”, è stata un «atto dovuto» in seguito a una segnalazione «inviata da un paese terzo». La questura ha detto di aver semplicemente rispettato gli accordi internazionali che non prevedono margini di discrezionalità. I controlli... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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