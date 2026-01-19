Controlli dei social per entrare negli Stati Uniti | come preparare lo smartphone

Per l’ingresso negli Stati Uniti, è necessario sottoporre i propri profili social a controlli alla frontiera. Per agevolare questa procedura, è importante preparare il proprio smartphone e i profili online in modo adeguato. In questa guida, ti forniremo consigli pratici su come gestire i dati e i contenuti per affrontare con serenità le ispezioni. Ecco come procedere per una verifica senza complicazioni.

Una nuova proposta di legge negli Stati Uniti mira a rafforzare i controlli all'ingresso, introducendo obblighi di verifica sui social media, richieste di ulteriori dati e possibili aumenti dei tempi di attesa per l’ESTA. Queste misure mirano a rafforzare la sicurezza nazionale e a migliorare i controlli sui visitatori internazionali.

L'ingresso negli Stati Uniti potrebbe richiedere presto più che un visto o l'ESTA: infatti, è stata proposta l'introduzione di controlli approfonditi sui social media dei viaggiatori negli ultimi cinque anni. Questa misura mira a valutare meglio i requisiti di sicurezza e di background dei visitatori, aumentando i controlli preventive per chi desidera entrare nel paese.

