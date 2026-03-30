Un caso di acufene somatico si manifesta con suoni percepiti come ronzii o fischi che non hanno origine nell’orecchio, ma derivano da tensioni muscolari o problemi scheletrici. Questa forma di tinnito è meno nota rispetto alle altre, e le indicazioni di uno specialista si concentrano sulla gestione di questi fattori sottostanti. La condizione coinvolge quindi componenti muscolari e scheletriche che influenzano la percezione dei suoni.

L'acufene somatico rappresenta una forma poco conosciuta di tinnito, dove rumori fantasma come ronzii o fischi derivano non dall'orecchio, ma bensì da tensioni muscolari e disfunzioni scheletriche. È una patologia che colpisce il 10% degli adulti, spesso invalidando la vita quotidiana, portando a stress e isolamento. Per chiarire cause, diagnosi e cure, abbiamo interpellato il Dott. Guido Rolle, esperto medico generico, fisioterapista e osteopata della Clinica San Martino di Malgrate (LC), che ha saputo fornirci una panoramica della patologia. L'acufene è la percezione di un rumore che si manifesta come un ronzio, un fischio o un sibilo, in uno o entrambi gli orecchi, in assenza di una fonte sonora esterna. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Come curare i “rumori fantasma” dell’acufene somatico: le indicazioni dello specialista

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