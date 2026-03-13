Durante la notte, molte persone avvertono fischi o rumori improvvisi che sembrano provenire dal nulla. Questi suoni, spesso descritti come

In molti casi sono collegati all'acufene, cioè la percezione continua di fischi, ronzii o sibili nelle orecchie. Altre volte invece compaiono solo durante il sonno e possono far svegliare la persona di soprassalto. Il legame tra questi episodi e i disturbi del sonno è sempre più studiato dalla medicina del sonno, come spiega il Dottor Carlo Facchinello, medico specialista in medicina interna ed esperto in medicina del sonno presso il Poliambulatorio San Camillo di Bologna. Che cosa sono i rumori fantasma I rumori fantasma possono avere origini diverse. Frequentemente sono legati a disturbi già noti, mentre altri compaiono improvvisamente durante il sonno: «In realtà ci sono rumori fantasma legati a patologie di base come l'acufene: di notte, quando c'è più silenzio e la situazione è più calma, questi suoni possono intensificarsi».

Disturbi del sonno: «rumori fantasma» e ipersensibilità ai suoni. Che cosa sono, quali le cause e come gestirli per evitare che interferiscano sul riposo

