Tumore in aumento fra gli under 50 l’analisi dello specialista
Mentre la ricerca fa progressi contro il cancro, i casi tra i più giovani crescono. Sempre più persone sotto i 50 anni ricevono diagnosi di tumore, una tendenza che preoccupa medici e ricercatori. I numeri sono in aumento e richiedono attenzione, anche se le cause precise ancora non sono chiare.
Mentre la ricerca fa passi avanti nella lotta al tumore, aumentano i casi a insorgenza precoce, ovvero in persone sotto i 50 anni. A dirlo sono i dati clinici e i registri tumori, che mostrano un aumento significativo dei casi di neoplasie del colon, del pancreas e del polmone in pazienti giovani. E c’è di più: secondo le stime, i casi di cancro del colon a esordio precoce sono destinati ad aumentare dell’80% entro il 2040. Ma che cosa sta succedendo? “Le cause dell’aumento dei tumori a comparsa precoce non sono ancora completamente chiarite”, dice il professor Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia Medica all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Comprehensive Cancer Center di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, in vista della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gli oncologi italiani: "Tumore al colon-retto precoce in allarmante aumento"
