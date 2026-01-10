colto da malore mentre aspetta di essere visitato

Un malore improvviso mentre si attendeva una visita evidenzia l’importanza di migliorare il pronto soccorso di Fermo. È fondamentale investire nelle strutture e aumentare il personale per garantire tempi di risposta più rapidi e un’assistenza più efficiente, a tutela della salute di tutti i cittadini.

"C'è necessità di investire sul pronto soccorso di Fermo e soprattutto di aumentare il personale per ridurre i tempi di attesa". Queste le considerazioni di un paziente che si è trovato casualmente ad assistere ad una scena all'interno del pronto soccorso di Fermo, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma che comunque ha spinto gli utenti ad una riflessione. "Era mercoledì 7 gennaio – racconta una persona che si trovava al pronto soccorso – ho accompagnato un parente che aveva accusato un malore. Era circa l'una di notte, nella sala di attesa c'erano sette persone che aspettavano di essere chiamati, erano tutti in codice verde, quando improvvisamente un uomo di circa 60 anni ha accusato un malore ed è caduto a terra.

