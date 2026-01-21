Incidente sul raccordo Salerno–Avellino traffico rallentato verso Salerno

Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dopo la galleria di Cologna, lungo la carreggiata in direzione Salerno. La presenza di mezzi coinvolti ha causato rallentamenti nel traffico verso Salerno. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Un incidente si è verificato poco fa sul raccordo autostradale Salerno–Avellino. Lo scontro è avvenuto dopo la galleria di Cologna, lungo la carreggiata in direzione Salerno. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle conseguenze dell’impatto né sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione risulta rallentata nel tratto interessato. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con la massima prudenza e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi. Avellino, condannato il Comune per mobbing: Paola De Angelis ottiene 70.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Auto si ribalta sul Raccordo Salerno–Avellino: traffico rallentatoUn incidente si è verificato sul Raccordo Salerno–Avellino, con un'auto che si è ribaltata all'altezza dell'uscita Montoro Sud, vicino a Fisciano.

Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt e soccorsi in azioneQuesta sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt e soccorsi in azione; Incidente a Solofra, caos sul Raccordo all'imbocco della Galleria: code e disagi; Flumeri, incidente stradale allo svincolo della zona industriale; Tamponamento sulla Variante all’altezza di Atripalda.

Auto si ribalta sul raccordo Salerno–Avellino: paura all’uscita Montoro SudL’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con code e traffico congestionato nel tratto interessato. agro24.it

Incidente sulla tangenziale di Salerno: auto contro il guardrail e traffico paralizzato verso SudUn incidente all'altezza di Mariconda blocca la tangenziale di Salerno in direzione Sud. Coinvolta una Fiat 500 X, ferita lievemente una ragazza. Code e disagi ... infocilento.it

Incidente sul raccordo autostradale, coinvolti tre mezzi pesanti: è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est. L’articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

Raccordo Torino-Aeroporto Caselle Traffico rallentato per incidente in Bivio per San Benigno Innesto SS460 in direzione Torino agg. ore 16:02 x.com