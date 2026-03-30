Colpo Lobotka in Serie A | svelata in diretta la destinazione

Durante il calciomercato estivo, il nome di Stanislav Lobotka è stato al centro dell'attenzione per la sua possibile cessione. La sua destinazione è stata rivelata in diretta, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La notizia si è diffusa rapidamente, rendendo noto il futuro del centrocampista in un momento di grande fermento nel mercato delle trasferimenti.

Quello di Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo: le ultimissime. Il 31enne della nazionale slovacca fa gola a diverse compagini italiane (e non solo) e adesso arriva un importantissimo annuncio in merito al suo futuro. Ecco infatti quanto ammesso da Antonio Cassano nel corso di un intervento ai microfoni di ‘Viva El Futbal’: “Se Calhanoglu va via attenzione a Lobotka all’Inter, anche se continuano ad arrivarmi voci su un possibile inserimento della Juventus se rimane Luciano Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve: i nerazzurri cercano un mediano basso in estate e quello del calciatore del Napoli potrebbe essere il nome giusto“. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Colpo Lobotka in Serie A: svelata in diretta la destinazione Articoli correlati Leggi anche: Napoli, quando rientreranno Mctominay e Lobotka? Svelata la data Cancelo Inter, niente da fare: il ritorno non si farà. Svelata la destinazione del portoghese!di Redazione Inter News 24Cancelo Inter, l’affare è definitivamente sfumato, tutto fatto per la nuova destinazione del portoghese Le speranze dei...