Napoli quando rientreranno Mctominay e Lobotka? Svelata la data

A Napoli, si attende con ansia il rientro di Mctominay e Lobotka, con la data ufficiale già comunicata. Nel frattempo, Frank Anguissa e Kevin De Bruyne sono pronti a tornare in panchina, dopo sei mesi di assenza, in vista della prossima partita contro il Torino. La squadra si prepara a riaccogliere questi giocatori, mentre il calendario segnala le date di ritorno.

È tempo di buone notizie per il Napoli. Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, dopo 6 lunghi mesi di lontananza dalla squadra, tornano in panchina nell’imminente partita contro il Torino. La notizia può far tirare un sospiro di sollievo al Mister Antonio Conte. L’allenatore ha, infatti, dovuto fare i conti contemporaneamente sia con l’assenza di 117 giorni del centrocampista senegalese, infortunatosi contro il Bologna, il 9 Novembre; sia con quella di KDB. Il calciatore belga è riuscito a tornare in forma, dopo 132 giorni. La sua ultima presenza risale alla partita di andata contro l’Inter dell’25 Ottobre. Sfortunatamente, non si può dire lo stesso per Scott McTominay e Lobotka. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

