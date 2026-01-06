Cancelo Inter, il trasferimento non si realizzerà. La destinazione del giocatore portoghese è stata ufficialmente comunicata, chiudendo definitivamente ogni possibilità di ritorno all’Inter. La questione si è così conclusa, con il calciatore pronto a iniziare una nuova avventura altrove.

Inter News 24 Cancelo Inter, l’affare è definitivamente sfumato, tutto fatto per la nuova destinazione del portoghese. Le speranze dei tifosi nerazzurri di rivedere Joao Cancelo a San Siro si sono ufficialmente spente. Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane avessero alimentato il desiderio di un ritorno romantico, la realtà del calciomercato ha preso una direzione diversa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale lusitano non vestirà nuovamente la maglia della Beneamata durante la sessione invernale. Il futuro di Cancelo: destinazione Catalogna. Il calciatore portoghese, Joao Cancelo — esterno difensivo dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco che lo rende quasi un regista aggiunto sulla fascia — è attualmente in forza all’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, niente da fare: il ritorno non si farà. Svelata la destinazione del portoghese!

