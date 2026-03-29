Rubati un Renoir un Cezanne e un Matisse dalla Fondazione Magnani Rocca | il maxi furto nel Parmense

Nella provincia di Parma, presso la Fondazione Magnani Rocca, sono stati sottratti tre quadri di grande valore artistico. I dipinti rubati sono un’opera di Renoir, una di Cezanne e una di Matisse. Il furto è avvenuto negli ultimi giorni all’interno della villa che ospita la collezione. Si indaga per identificare i responsabili dell’episodio.

Un colpo chirurgico nel cuore della Villa dei Capolavori. Non solo un Renoir ma anche un Cezanne e un Matisse sono stati rubati nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Si tratta di Les Poissons, un olio su tela del maestro impressionista Pierre-Auguste Renoir, realizzato intorno al 1917; Natura morta con ciliegie, dipinta dal Paul Cezanne nel 1890 e di Odalisca sulla terrazza, acquatinta su carta del 1922, realizzata da Henry Matisse. Le opere, del valore di diversi milioni ciascuna, rappresentano una delle rarissime testimonianze di questi artisti presenti in una collezione permanente sul suolo italiano. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Parma, clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca: spariti un Renoir, un Matisse e un CezanneParma sotto choc per il clamoroso furto di tele preziosi, un Renoir, un Matisse e un Cezanne, dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di... Una selezione di notizie su Fondazione Magnani Rocca Rubati un quadro di Renoir, di Cezanne e di Matisse alla 'Magnani Rocca' nel ParmenseLa Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cezanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione ... ansa.it Rubati un Renoir, un Cezanne e un Matisse alla Fondazione Magnani Rocca nel parmenseSono stati rubati un dipinto di Pierre-Auguste Renoir, Les Poissons, una delle rare presenze dell’autore in una collezione permanente in Italia, del valore di diversi milioni di euro; la Natura ... huffingtonpost.it