Caso Louvre in Italia rubati 3 quadri di Renoir Cézanne e Matisse | colpo da 25 milioni

A Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, sono stati rubati tre dipinti di artisti famosi, tra cui Renoir, Cézanne e Matisse, dalla Fondazione Magnani Rocca. Il furto è stato scoperto di recente e il valore complessivo delle opere sottratte è stimato in circa 25 milioni di euro. La polizia sta indagando sul caso per individuare i responsabili.

Non uno, ma tre quadri sono stati sottratti dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. I dipinti sono di Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne e Henri Matisse. Si tratta di un colpo che ha privato una delle più importanti collezioni private d’Italia di opere dal valore inestimabile. La notizia del furto è stata diffusa dal Tgr Emilia-Romagna e confermata dall’Ansa. Il furto. Alcuni giorni fa, un gruppo di ladri con il volto incappucciato si è introdotto in Villa Magnani, sede della prestigiosa raccolta d’arte. I malviventi sono riusciti a trafugare tre dipinti custoditi nella Sala dei Francesi, al piano superiore della villa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Caso Louvre in Italia, rubati 3 quadri di Renoir, Cézanne e Matisse: colpo da 25 milioni Articoli correlati Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Leggi anche: Villa Magnani: rubati Renoir, Cezanne e Matisse, un bottino da milioni Approfondimenti e contenuti su Caso Louvre Discussioni sull' argomento Parigi, Louvre: gara d'appalto per il restauro di 24 dipinti di Rubens; Parigi, Louvre: gara d'appalto per il restauro di 24 dipinti di Rubens; Allarme per le opere francesi al Louvre di Abu Dhabi; Parigi, Louvre: gara d'appalto per il restauro di 24 dipinti di Rubens. Horace Vernet, Papa Giulio II ordina i lavori in Vaticano e in San Pietro a Bramante, Michelangelo e Raffaello, 1827, olio su tela, Museo del Louvre, Parigi. Papa Giulio II, al secolo Giuliano della Rovere, è stato uno dei più grandi mecenati del Rinascimento ro - facebook.com facebook