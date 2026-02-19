Clamoroso! Sondaggi colpo di scena | oggi gli italiani voterebbero così
Secondo i sondaggi pubblicati oggi, tutti gli istituti della YouTrend ‘Supermedia’ mostrano un risultato sorprendente: il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, otterrebbe il 3%. È la prima volta che questa formazione viene valutata ufficialmente, dopo il suo debutto pubblico. Il dato si aggiunge a un quadro politico in continua evoluzione, con molti italiani che ancora devono decidere chi sostenere nelle prossime consultazioni. La presenza di Futuro Nazionale potrebbe influenzare gli equilibri nelle urne.
Per la prima volta tutti gli istituti inclusi nella YouTrend ‘Supermedia’ hanno testato il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, accreditandolo al 3%. Un dato che, proprio perché rilevato in modo trasversale, viene considerato una stima solida e non episodica, anche alla luce dei bacini elettorali di provenienza. L’ingresso di Futuro Nazionale nel panorama dei sondaggi politici sembra aver prodotto effetti immediati sugli equilibri del centrodestra. Nelle ultime due settimane perde terreno soprattutto la Lega (-0,9%), seguita da Fratelli d’Italia (-0,6%) e dal Movimento 5 Stelle (-0,4%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
