Meteo arriva il colpo di coda dell’inverno | attese abbondanti nevigate e forte vento sull’Appennino

Un fronte di maltempo sta portando abbondanti nevicate e venti forti sull’Appennino, segnando il ritorno di condizioni invernali dopo settimane di clima mite e giornate soleggiate. Le previsioni indicano un peggioramento improvviso che coinvolge la zona, con precipitazioni copiose e raffiche di vento che si intensificano. La situazione si sta sviluppando rapidamente e coinvolge diverse aree montane.

L’anticipo di primavera che per settimane ha portato clima mite e giornate soleggiate, sta lasciando il passo all’ultimo colpo di coda dell’inverno. Stando alle ultime previsioni meteo, in queste ore sta tornando il freddo pungente e con esso anche forti raffiche di vento e anche abbondanti nevicate. A farne le spese è soprattutto l’ Appennino centrale, dove è atteso un vero “bis” invernale, con fiocchi di neve che dovrebbero cadere fino a quota 600-700 metri. Il colpo di coda dell’inverno colpisce soprattutto l’Appennino centrale. Sui rilievi dell’ Appennino la neve cade fitta, mentre lungo l’Adriatico si assiste all’aumento della nuvolosità che porta pioggia diffusa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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